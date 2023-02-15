تحذير أمني عالى الخطورة على منتجات Lenovo#

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Lenovo، ناصحا بإجراء التحديثات الأمنية.
الوصف:
أصدرت Lenovo عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية:
Desktop
Desktop - All in One
Smart Office
ThinkAgile
ThinkPad
ThinkStation
ThinkSystem
Hyperscale
Lenovo Notebook
System x
ThinkServer
التهديدات:
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة
رفع وترقية الصلاحيات
وصول غير مصرح به للمعلومات
الاجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Lenovo توضيحًا لهذه التحديثات:
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-99960
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-107840
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-105064
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-