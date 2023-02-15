تحذير أمني عالى الخطورة على منتجات Lenovo#

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Lenovo، ناصحا بإجراء التحديثات الأمنية.

الوصف:

أصدرت Lenovo عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية:

Desktop

Desktop - All in One

Smart Office

ThinkAgile

ThinkPad

ThinkStation

ThinkSystem

Hyperscale

Lenovo Notebook

System x

ThinkServer

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة

رفع وترقية الصلاحيات

وصول غير مصرح به للمعلومات

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Lenovo توضيحًا لهذه التحديثات:

https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-99960

https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-107840

https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-105064

https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-