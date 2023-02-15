فرق الإغاثة السعودية تبدأ نصب الخيام للمتضررين من #الزلزال في #تركيا (فيديو)

بدأ أعضاء ومتطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، نصب الخيام للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية"، عمل مجموعة من أعضاء المركز على نصب وتثبيت الخيام، في إحدى المدن التركية المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، قد أعلن عزم المملكة بناء أكثر من 3 آلاف مبنى مؤقت لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، على أن تكون هذه المباني مزودة بالمرافق الأساسية كافة.

وقال "الربيعة": "نحن الآن في اللمسات الأخيرة لبناء ما يزيد على 3 آلاف مبنى مؤقت كمرحلة أولى، في كل من تركيا وسوريا، مزودة بالمرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء ودورات المياه"، مشيراً إلى أنه "تم التنسيق مع السلطات المعنية على الأرض كي تكون هذه المباني مخصصة للمحتاجين وذوي الأولوية، على أن يتبع ذلك برامج آخرى لإيواء المتضررين".

وعن عدد الأشخاص الذين ستحتويهم هذه المباني، قال "الربيعة": " كل مبنى مؤقت سيأوي عائلة مكونة من 5 إلى 6 أشخاص"، لافتاً إلى أن هذا مجرد مرحلة أولى، سيتبعها العديد من البرامج والتدخلات الآخرى.

وشدد على أن السعودية مستمرة في مساعدة متضرري الزلزال في كل من سوريا وتركيا لأسابيع وربما لأشهر، بسبب حجم المأساة الكبير.

وصباح اليوم الأربعاء، وصلت إلى مطار حلب الدولي، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة، والتي تحمل على متنها 35 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وتأتي هذه الخطوات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.