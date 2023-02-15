الطاقة_الدولية: #الصين تقود نمو الطلب على #النفط في 2023

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء: إن الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن رفعت القيود المرتبطة بجائحة كورونا لكن خفض مجموعة أوبك+ للإنتاج ربما يؤدي لعجز في الإمدادات خلال النصف الثاني من العام.

وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "من المتوقع ان تنكمش إمدادات أوبك+ في ظل ضغط العقوبات على روسيا".

وتابعت الوكالة: "يبدو أن إمدادات النفط العالمية ستفوق الطلب في النصف الأول من 2023 لكن التوازن قد يتحول سريعا إلى عجز مع تعافي الطلب ومع توقف بعض الإنتاج الروسي".

ولم تتأثر صادرات النفط تأثرا يذكر حتى الآن جراء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بهدف حرمانها من التمويل بعد غزوها أوكرانيا، إذ لم تنخفض في يناير سوى بمقدار 160 ألف برميل يوميا عن مستوياتها قبل الحرب.