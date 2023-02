دخان برتقالي ينبعث من شاحنة مقلوبة يثير الرعب في #أمريكا (فيديو)

أثار دخان باللون البرتقالي منبعث من شاحنة انقلبت على طريق سريع بالقرب من مقاطعة "توكسون" في ولاية أريزونا الأمريكية، الذعر بين سكان هذه المنطقة.

ودعت إدارة السلامة العامة في أريزونا السكان القريبين للبقاء داخل المنازل وتوخي الحذر، مشيرة إلى أن طواقمها تعمل على إخلاء محيط الحادث.

وتبين أن الشاحنة التي أدى انقلابها إلى ازدحام مروري، كانت محملة بـ"حمض النتريك". ولم يتبين بعد سبب الحادث، أو ما إذا كان هناك سيارات أخرى متضررة أم لا.

ووفقا لجامعة واشنطن، فإن حمض النيتريك، المستخدم في غسل الأواني الزجاجية أو المعدات المعدنية، مادة كيميائية شديدة التآكل، ويمكن أن يسبب تلفاً شديداً في الرئة إذا تم استنشاقه، وتهيجا عند ملامسته للجلد والعينين.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، يأتي هذا التسرب السام بعد 11 يوما من خروج قطار شحن عن مساره في شرق ولاية أوهايو، ما أدى إلى اندلاع حريق أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان السامة، وأجبر الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.

A shelter in place has a been issued due hazardous toxic chemicals leaking from an overturned tractor trailer near Tucson, Arizona

A truck loaded with nitric acid overturned near the city on the I-10 highway. A hazmat situation has been declared. pic.twitter.com/fjGXf2nicw

— dana (@dana916) February 15, 2023