لم يعبأ بأحزان #الزلزال.. #داعش يعدم 12 شخصاً ويختطف 63 آخرين في #سوريا

أعدم تنظيم "داعش" الإرهابي 12 شخصاً واختطف 63 آخرين، في بادية تدمر بسوريا، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري إن "داعش" أعدم 12 شخصاً بينهم امرأة وعنصر من قوات النظام السوري، بينما لا يزال مصير نحو 63 مجهولاً، عقب اختطافهم.

وأضاف: "المختطفون بينهم نساء، وغالبيتهم العظمى من عمال جمع الكمأة، الذين كانوا يقومون بعمليات الجمع والبحث"، وذلك في بادية تدمر التابعة لبادية حمص الشرقية، مشيراً إلى مضي نحو 5 أيام على الاختطاف.

واختتم بأن "ذلك يأتي في ظل استغلال خلايا التنظيم الإرهابي انشغال المجتمع الدولي والعالم بكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا".