البيئة: ردم وتحصين 18 بئراً مكشوفة في #المدينة_المنورة

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة عن تمكّن الفرق الميدانية من ردم وتحصين 18 بئراً مكشوفة، لخطورتها على المارة وأهالي المنطقة، وكذلك للحفاظ على طبقات المياه الجوفية من التلوث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويواصل فرع الوزارة جهوده في البحث عن الآبار المكشوفة من خلال الجولات الميدانية، واستقبال البلاغات وبلغ مجموع الآبار المردومة والمحصنة 219 بئراً في عام 2022.

وجددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها، قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 19 / 2 / 1445هـ، مُشيرةً إلى أن إصدار الرخص يتم إلكترونياً من خلال بوابة "نما"، وكذلك التقديم على "خدمة تصحيح وضع الآبار".