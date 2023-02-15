مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10573 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 76.46 نقطة، اليوم، ليقفل عند مستوى 10573.05 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 157 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: "سليمان الحبيب، والباحة، وأسمنت اليمامة، ولوبريف، وأسمنت المدينة" الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: "جاكو، والأصيل، والإنماء طوكيو، وسابك للمغذيات الزراعية، والجزيرة ريت" فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، مع تراوح نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17 و6.77%.

وكانت أسهم شركات: "أمريكانا، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومرافق" هي الأكثر نشاطاً بالكمية. بينما أسهم شركات: "الراجحي، وأمريكانا، وسابك للمغذيات الزراعية، ولوبريف، ومرافق" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" مرتفعًا 11.9 نقطة، اليوم، ليقفل عند مستوى 19409.88 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تزيد على 320 ألف سهم تقاسمتها 2349 صفقة.