الدولار يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء في أعقاب بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتصريحات حازمة بشأن أسعار الفائدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

وتسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على أساس شهري في يناير وارتفع 0.5 بالمئة كما كان متوقعا. ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتفاع تكاليف الإيجار والمواد الغذائية.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 6.4 بالمئة لكنها انخفضت من 6.5 بالمئة في ديسمبر، ومع هذا، كانت النسبة أعلى من توقعات خبراء اقتصاد عند 6.2 بالمئة.

وارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الأربعاء مع هبوط اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.072 دولار، ولامست العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 1.103 دولار في الثاني من فبراير لكنها تتراجع منذ ذلك الحين.