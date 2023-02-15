3 جلسات حوارية ومحاضرات علمية وورش عمل تفاعلية في «منتدى الابتكار الاجتماعي»

انطلقت اليوم، فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي 2023، الذي يعقد في الرياض خلال الفترة (15 - 16 فبراير)، بمشاركة متحدثين محليين وعرب ودوليين، ومتخصصين في ريادة الأعمال الاجتماعية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى الابتكار الاجتماعي، ثلاث جلسات حوارية، ومحاضرات علمية، وورش عمل تفاعلية.

وجاءت الجلسة الأولى التي أدارها وزير الإعلام السابق تركي الشبانة بعنوان "نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي"، وشارك فيها كل من السيدة روبرتا كالاريس المؤسس والرئيس التنفيذي

لغاية، والرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الاجتماعي "سنا" أ. أنس قاضي، وخبير الابتكار ورئيس معهد الابتكار العالمي في المملكة أ. عبد الواحد الغانم، ومستشار مركز القيادة النسائية بجامعة الأميرة نورة د. سلوى المصعبي.

وتناولت الجلسة عدّة محاور كان من أهمها التعريف الأشمل لمفهوم الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية التي تعد أحد نماذج العمل الربحي الذي يسعى إلى إحداث تأثير إيجابي على القضايا الاجتماعية أو البيئة، ودور وأبعاد الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ والفرق بين العمل الخيري وريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة لمحور قوة التغيير الإيجابي للمجتمعات عبر نماذج الابتكار الاجتماعي.

فيما جاءت الجلسة الثانية التي أدارها أ. د. عبدالله الجغيمان رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي، تحت عنوان "الابتكار الاجتماعي في المجال التعليمي"، بمشاركة كل من عضو هيئة تدريس في قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الكويت د. وليد العنزي، و د. علي بن صديق الحكمي من معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة، و أ. ملاك العبد اللطيف من برامج تكامل الاثرائية للأيتام، والباحث بمنظمة اليونسكو سابقاً د. حجازي إبراهيم، و رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق للتعليم (خيرية) د. عبدالعزيز الثنيان.

وتطرق المشاركون خلال الجلسة إلى محاور عدة من أبرزها الإتقان في التعليم (نحو تعليم يُحدث فرقًا)، والابتكار الاجتماعي في مجال تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة التعليم من أجل التمكين: برامج تكامل لرعاية الأيتام نموذجًا، إضافة لمحور الرؤية الدولية لمستقبل التربية والتعليم: نحو عقد اجتماع للتعليم في الدول العربية، والتعريف بجمعية آفاق التعليمية الجديدة ورسالتها.

وترأس الجلسة الأخيرة من جلسات اليوم الأول لمنتدى الابتكار الاجتماعي، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب السابق د. حسام زمان، بمشاركة كل من عضو رئيس مركز جواثا الاستشاري د. إحسان بوحليقة، ومدير إدارة الابتكار - شركة حاضنات ومسرعات الأعمال أ.سعيد الشهراني، ومحترف الابتكار من معهد الابتكار العالمي د. رائد العيد، ووكيلة شؤون الطالبات جامعة الأعمال والتكنولوجيا د. ضحى أبو السعود

وتحدث المشاركون خلال الجلسة الثالثة عن التحديات النفسية لدى الشباب والابتكار الاجتماعي بناء القدرات في الابتكار الاجتماعي وأهمية الابتكار وريادة الأعمال وأثرها على المجتمع والابتكار وخلق الوظائف في اقتصاد ناشئ، ودور المؤسسات التعليمية في رفع الوعي المعرفي بالابتكار الاجتماعي والريادة الاجتماعي

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول من منتدى الابتكار الاجتماعي محاضرتين الأولى قدمها الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د.عبد العزيز السويلم، تحدث خلالها عن الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والعلاقة بين الابتكار والملكية الفكرية وارتباط الملكية الفكرية برؤية المملكة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومجالات الملكية الفكرية التي تشرف عليها الهيئة، بالإضافة إلى برامج تمكين الملكية الفكرية مبادرات الهيئة لاحترام حقوق الملكية الفكرية والعلاقة بين الابتكار والملكية الفكرية. أما المحاضرة الثانية فقدمتها د. ليسا إم كولمان بعنوان القيادة الدمجية العالمية والابتكار: مصفوفات عملية للقرن الحادي والعشرين.

ويقام حفل الافتتاح في الساعة السابعة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وسيتم في الحفل تكريم الفائزين بجائزة سنديان للابتكار الاجتماعي التي أطلقها المنتدى، وتعد الجائزة هي الأولى في المجال على مستوى المملكة والوطن العربي، وقد فاز بها هذا العام 5 فائزين، كما سيتم تكريم بعض المبادرات والمشروعات الابتكارية التي أوجدت حلولًا ناجعة لعدد من التحديات الاجتماعية.

ويواصل المنتدى أعماله غدا الخميس 16 فبراير ويتضمن العديد من الجلسات والفعاليات المصاحبة من المحاضرات وورش العمل.

جدير بالذكر أن منتدى الابتكار الاجتماعي هو أحد مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات. ويهدف إلى الترويج لثقافة الابتكار الاجتماعي، وإلى ضم أصحاب الفكر الاجتماعي وقادة الجهات والمشاريع الاجتماعية، تحت سقف واحد لتبادل ومناقشة أهم ما يطرح في عالم الابتكار من أفكار وأبحاث ومشاريع، للمساهمة في تطوير وبناء المجتمعات وزيادة الأعمال الاجتماعية.