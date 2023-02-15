راموس يكشف حقيقة الانضمام إلى النصر

علق النجم الإسباني سيرجيو راموس، على مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، وسط اهتمام النصر.

وأكد راموس، وفق ما أشار له الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أنه لا يفكر في المستقبل، موضحًا أنه ينوي تحديد ذلك، الصيف المقبل.

عقد سيرجيو راموس ينتهي في يونيو 2023، لذا بات بإمكانه التوقيع على عقود انضمامه إلى أي نادٍ، دون الحاجة إلى العودة لباريس سان جيرمان.

وأضاف راموس: "أعيش يومًا بعد يوم.. كان موسمي صعبًا، لكن الآن أشعر أنني في حالة جيدة، جسديًا وذهنيًا".