عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بـ #إيران

عقدت مجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيران في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم اجتماعها الثالث، بمشاركة كبار المسؤولين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

ورأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون رئيس دائرة مجلس التعاون بوزارة خارجية سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، فيما رأس الجانب الأمريكي مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون إيران روبرت مالي، وبمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم من خلالها تأسيس عدد من مجموعات العمل المشتركة لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين، بما في ذلك مجموعة العمل الخاصة بإيران.