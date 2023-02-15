حصيلة مرعبة لعدد المباني المتضررة بسبب الزلزال في #تركيا

أعلنت تركيا أنه حدث انهيار أو ضرر شديد لإجمالي 50 ألفا و 576 مبنى إثر الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة التخطيط الحضري التركية في تقرير إنه يجب هدم المباني المعرضة للخطر بصورة عاجلة.

وقد قامت السلطات حتى الآن بفحص أكثر من 387 ألف مبنى في 10 ولايات بجنوب شرق البلاد تضررت من الزلزال.

يشار إلى أن مدينة غازي عنتاب يوجد بها أكبر عدد من المباني التي يتعين هدمها سريعا بواقع نحو 12 ألفا، تليها هاتاي، بواقع 10 آلاف و911 ، ثم كهرمان مرعش، بواقع 10 آلاف و 777 .

يذكر أن الزلزالين تبعهما 3858 هزة ارتدادية منذ السادس من شباط/فبراير الجاري، بلغت قوة 38 منها أكثر من خمس درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكرته هيئة مكافحة الكوارث بصورة منفصلة. وقد حثت الهيئة المواطنين على الابتعاد عن المباني المتضررة.