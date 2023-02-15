فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية تونس مجالات التعاون الثنائي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية نبيل عمّار.

وفي بداية الاتصال هنأ وزير الخارجية، وزير الخارجية التونسي بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً لخارجية الجمهورية التونسية الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية التونسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.