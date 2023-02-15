مانشستر_سيتي يُعمق جراح #أرسنال بثلاثية في البريميرليج 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الفوز على نظيره الفريق الكروي الأول بنادي أرسنال، بثلاثية لهدف، والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

شهدت بداية اللقاء محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة بشكل مبكر على مناطق وسط الملعب.

وبعد مرور 10 دقائق من زمن شوط اللقاء الأول شهد ضغط متقدم من لاعبي مانشستر سيتي على مدافعي أرسنال في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر.

كما شهد الشوط هدوء نسبي في نسق المباراة خلال الدقائق الحالية مع غياب تام للخطورة على المرميين.

وفي الدقيقة 24 تمكن مانشستر سيتي من خطف هدف أول سجله كيفين دي بروين، عقب خطأ فادح من المدافع تاكيهيرو تومياسو في إعادة الكرة للحارس أرون رامسديل استغلها كيفين دي بروين ونجح في الوصول إلى الكرة أولا ثم سددها بشكل مباشر إلى داخل الشباك الخالية.

وعقب ان خط مانشستر سيتي هدف اول، شهد الشوط محاولات من لاعبي أرسنال لإعادة ترتيب الصفوف بشكل سريع داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف المباغت لصالح مانشستر سيتي.

في الدقيقة 28 شهدت محاولة هجومية خطيرة لأرسنال بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق جابرييل مارتينيللي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها تاكيهيرو تومياسو بتسديدة مباشرة مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس إيديرسون مورايش.

وبعد مرور نصف ساعة شهد شوط اللقاء الأول تراجع نسبي من لاعبي مانشستر سيتي إلى وسط الملعب الدفاعي للفريق لمحاولة غلق المساحات أمام لاعبي أرسنال.

وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الأول شهدت محاولات هجومية متواصلة من لاعبي أرسنال في محاولة لإحراز هدف التعادل.

ثم احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أرسنال، في الدقيقة 40 بعد عرقلة لإدوارد نيكيتاه داخل منطقة الجزاء من الحارس إيديرسون مورايش.

لتشهد الدقيقة 42 هدف التعادل لصالح أرسنال والذي سجله بوكايو ساكا، من ركلة جزاء.

وفي شوط اللقاء الثاني شهدت بداية سريعة للغاية من لاعبي الفريقين، ولكن دون خطورة على كلا المرميين.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 57 بعد عرقلة لإيرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء من المدافع جابريل ماجاليس.

ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة ألغى قرار احتساب ركلة جزاء بداعي وجود تسلل على إيرلينج هالاند وبالتالي إلغاء البطاقة الصفراء للمدافع جابريل ماجاليس.

وفي الدقيقة 68 شهدت ركلة حرة مباشرة لمانشستر سيتي في وسط ملعب أرسنال من جهة اليمين، نفذها كيفين دي بروين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رودري برأسية قوية تصدى لها الحارس أرون رامسديل بصعوبة لترتد الكرة وتجد متابعة من مانويل أكانجي بتسديدة مباشرة كادت تعانق الشباك لولا التمركز الجيد من جورجينيو وإبعاد الكرة من على خط المرمى تماما.

كما شهدت المباراة هجمات سريعة متبادلة بين لاعبي الفريقين في محاولة لإحراز ثان الأهداف.

ثم ضاعف جاك جريليش، النتيجة لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 72، عقب هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها إلكاي جوندوجان بتمريرة هيأت الكرة لزميله جاك جريليش داخل منطقة الجزاء الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

حيث شهدت الدقائق الأخيرة تفوق واضح من لاعبي مانشستر سيتي على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب.

وفي الدقيقة 80 شهدت سقوط من لياندرو تروسارد لاعب أرسنال داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

ولم يكتفي مانشستر سيتي بهدفين، حيث سجل إيرلينج هالاند، هدف ثالث في الدقيقة 82، عقب هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها بإختراق لمنطقة الجزاء من جهة اليمين أتبعه بتمريرة أرضية لزميله إيرلينج هالاند الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى.

وفي الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء شهدت محاولات على استحياء من لاعبي أرسنال لإحراز هدف تقليص الفارق لكن دون خطورة على مرمى الحارس إيديرسون مورايش.

ويطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية لهدف، ويرفع رصيده إلى 51 نقطة في صدارة البريميرليج.