توضيح من “#حساب_المواطن” بشأن مدى تسجيل حاملي بطاقات التنقل في البرنامج للحصول على الدعم #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" مدى إمكانية تسجيل حاملي بطاقات التنقل (القبائل النازحة)، التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

وأوضح "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه للتسجيل للحصول على الدعم، يجب الدخول على البوابة الإلكترونية واختيار "تسجيل جديد"، ثم الضغط على تفاصيل الطلب وتعبئة البيانات وتقديم الطلب.

وأكد "حساب المواطن" أن الدعم يشمل المتقدمين في حال انطبقت عليهم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

دفعة فبراير

كان برنامج حساب المواطن، قد أودع في التاسع من فبراير الجاري مبلغ (3.7) مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين (11.2) مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن (76%) من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر فبراير، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1844) ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من (2.1) مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته (80%)، وبلغ عدد التابعين (8.5) ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من (533) ألف مستفيد، مشكلين (20%) من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.