ارتفاع سعر #الدولار وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس، بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية التي دعمت متانة أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يزال أمامه المزيد من رفع الفائدة.

وهبط الدولار الأسترالي بعدما أظهرت بيانات اليوم تراجعا مفاجئا للتوظيف في يناير كانون الثاني، للشهر الثاني على التوالي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ مايو .

كما تراجع الدولار الأسترالي في أعقاب ذلك بأكثر من 0.5 % إلى أدنى مستوى خلال يوم عند 0.6868 دولار، وسجل في أحدث تداول 0.6872 دولار.

في غضون ذلك انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية بشدة في يناير ، بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مدفوعة بمشتريات السيارات وسلع أخرى، حسبما أفادت وزارة التجارة الأمريكية .

وارتفع الدولار بعد صدور البيانات وظل متمسكا بمعظم تلك المكاسب اليوم ، إذ صعد مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.07 % إلى 103.87، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة بحسب رويترز .

واستقر اليورو عند 1.0687 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.28 % إلى 0.6263 دولار.