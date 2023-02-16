الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 347 #وظيفة_شاغرة لكافة المؤهلات

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 347 وظيفة لكافة المؤهلات بعدة مناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مُشرف قسم العهد.
– ممرض عام.
– مُشرف مستودع المواد الطبية.
– مدير قسم متابعة التوريد.
– مطوّر وسائط متعددة.
– طبيب مقيم طب الطوارئ.
– طبيب مقيم طوارئ.
– طبيب مقيم كلى.
– مُحلل أعمال.
– مبرّمج حاسب آلي.
– مطوّر / مبرمج.
– مشغل حاسب آلي.
– مدير تطبيقات.
– مدير مكتب.
– أخصائي مشتريات.
– مشغل سنترال (ثانوية).
– أخصائي رواتب.
– أخصائي علاقات موظفين.
– معلم منهج بريطاني علوم.
– أخصائي توظيف.
– معلم منهج بريطاني صف استقبال.
– أخصائي إحصاء.
– معلم منهج بريطاني المرحلة الابتدائية.
– معلم منهج بريطاني مرحلة أساسية.
– معلم منهج بريطاني لغة إنجليزية.
– أخصائي علاج تنفسي.
– مقيم باطنية.
– فني تخطيط قلب.
– مدير إدارة الموارد البشرية.
– مراقب مواد.
– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.
– مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية.
– مأمور قطع غيار ومواد الطائرات.
– رئيس قسم الأداء والتميز المؤسسي.
– أخصائي مؤشرات الأداء الاستراتيجي.
– أمين مستودع.
– أمين عهدة.
– أخصائي إدارة المشاريع الإستراتيجية.
– طبيب مقيم طوارئ.
– أخصائي قانوني.
– أمين صندوق.
– مسئول منافسات.
– مأمور ملفات.
– مدخل بيانات.
– سكرتير.
– مُنسق إداري.
– طبيب مقيم عناية مركزة.
– مهندس حاسب آلي.
– مقدم طعام.
– مُحلل ومصمم نظم.
– أخصائي عقود.
– فني ميكانيكي.
– فني كهربائي.
– فني حاسب آلي.
– فني تبريد و تكييف.
– طباخ.
– سباك.
– أخصائي سلامة.
– مثقف عيادات (تمريض).
– طبيب نائب تركيبات أسنان.
– رسام معماري.
– سكرتيرة (إدارة الموارد البشرية .
– سكرتيرة (معهد التمريض).
– سكرتيرة (إدارة التمريض).
– مدير جودة.
– أخصائي جودة.
– فني رعاية مرضى .
– رئيس قسم شئون الموظفين.
– مساعد مهندس مستشفى.
– فني كهربائي.
– فني ميكانيكي.
– فني تبريد.
– فني مولدات وتكييف.
– فني تكييف عام.
– فني إلكترونيات.
– فني كهرباء.
– مشغل سخانات.
– حارس أمن.
– مهندس برمجيات أول.
– مراقب مواد.
– أخصائي تموين.
– أخصائي مناقصات.
– مشغل حاسب.
– مشرف أنتاج البيانات.
– محلل النظم.
– مدير إدارة الشؤون المالية والميزانية.
… وأخرى.
المجالات الوظيفية:
– إدارية.
– هندسية.
– تقنية.
– أمنية.
– فنية.
– صحية.
– طبية.
– قانونية.
– أكاديمية.
أماكن العمل:
– مستشفى القوات المسلحة بنجران.
– مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
– مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية – تبوك.
– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
– مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
– إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
– مستشفى القوات المسلحة بجازان.
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا