“صفر”.. #طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس.

درجات الحرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند صفر مئوية ، كما سجلت عرعر 2 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في القريات وحائل وسكاكا سجلت 3 درجات مئوية.

وأضاف أن درجة الحرارة في تبوك ورفحاء سجلت 4 درجات مئوية ، كما سجلت حفر الباطن 5 درجات مئوية ، وبريدة 6 درجات مئوية والمجمعة 7 درجات مئوية و والعلا ودهناء والصمان والتنهات 8 درجات مئوية.

انخفاض في درجات الحرارة

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة - بمشيئة الله تعالى - انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الاتربة والغبار, في حين يتوقع هطول امطار خفيفة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية,مع فرصة لتكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: