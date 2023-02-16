بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر.. #الأردن يُسجل هزة أرضية شمالي البحر الميت

أعلن مرصد الزلازل الأردني صباح اليوم الخميس، عن تسجيل زلزال بقوة (3.4) درجة على مقياس ريختر، شمالي البحر الميت.

وأوضح رئيس مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، أن هذا النوع من الزلازل الضعيفة نادرا ما يتم الشعور بها، موضحا أن هذه المنطقة تشهد وبشكل دائم تسجيل هذه الزلازل.

على جانب آخر، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، معلوماتٍ جديدة تتعلق بالزلزالين المدمرين اللذيْن ضَرَبا كلًّا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجات على مقياس "ريختر".

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش.