ارتفاع #أسعار_الذهب مع تراجع #الدولار

استعادت أسعار الذهب بعض الزخم الخميس 16 فبراير شباط، مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً أبقت على توتر المستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1840.94 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير كانون الثاني أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1850.20 دولار.

وتثني أسعار الفائدة المرتفعة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائداً، على الرغم من أنه يعتبر تحوطاً ضد ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء انتعاش مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مما يشير إلى استمرار متانة الاقتصاد على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وعززت أرقام مبيعات التجزئة القوية، جنبا إلى جنب مع بيانات صدرت يوم الثلاثاء وأظهرت استمرار التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الشهر الماضي، المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3%، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع أمس الأربعاء، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 21.77 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 920.16 دولار، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1479.16 دولار.