فيديو يحبس الأنفاس.. نجاة وزير الصحة التركي من انفجار جسم غريب أثناء تفقد إحدى المناطق المنكوبة #عاجل

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر وقوع انفجار وتطاير ألسنة اللهب أمام وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال.

ويظهر وزير الصحة التركي وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، وفجأة تطايرت ألسنة اللهب، وكان ذلك نتيجة انفجار بالقرب من الوزير ولم يتضح بعد سبب الانفجار.

على جانب آخر، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، معلوماتٍ جديدة تتعلق بالزلزالين المدمرين اللذيْن ضَرَبا كلًّا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجات على مقياس "ريختر".

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش.

وأوضح مدير الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد"، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في أنقرة: "اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، ويتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".