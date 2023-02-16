بادر بإجراء التحديثات.. تحذير أمني عال الخطورة على منتجات #Chrome

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الخميس ، تحذير أمني عال الخطورة على منتجات Chrome، ونصح بضرورة المبادرة بالتحديثات.

الوصف:

أصدرت Google تحديثًا لمعالجة ثغرة في نظام تشغيل Stable Channel ChromeOS/ChromeOS Flex

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ التالي:

إمكانية تثبيت برامج غير مصرح بها من المستخدم

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث نظام التشغيل إلى نسخة (110.0.5481.112)، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2023/02/stable-channel-update-for.html