بادر بإجراء التحديثات.. تحذير أمني عال الخطورة على منتجات #Chrome

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الخميس ، تحذير أمني عال الخطورة على منتجات Chrome، ونصح بضرورة المبادرة بالتحديثات.
الوصف:
أصدرت Google تحديثًا لمعالجة ثغرة في نظام تشغيل Stable Channel ChromeOS/ChromeOS Flex
التهديدات:
يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ التالي:
إمكانية تثبيت برامج غير مصرح بها من المستخدم
الاجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث نظام التشغيل إلى نسخة (110.0.5481.112)، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/02/stable-channel-update-for.html