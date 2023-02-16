ليست #صواريخ بالستية فقط.. زعيم كوريا الشمالية يحضر احتفالية لتدشين مشاريع سكنية و زراعية جديدة

أعلنت كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون حضر مراسم وضع حجر الأساس لمشاريع سكنية وزراعية جديدة، وسط ترجيحات بأن بيونغ يانغ تعاني نقصا غذائيا.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم وضع حجر الأساس أمس الأربعاء لتشييد صوبة زراعية ضخمة على مشارف العاصمة بيونغ يانغ.

كما حضر كيم مراسم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تشييد 10 آلاف منزل جديد في منطقة هواسونغ في بيونغيانغ.

والمشروع جزء من خطط أوسع لتجهيز 50 ألف مسكن جديد في العاصمة في إطار خطة تنمية وطنية مدتها خمس سنوات تمتد حتى عام 2025.