الأرصاد تنبه.. أتربة مثارة على #عسير وارتفاع الأمواج في #تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، والبدع، والوجه، وأملج، وضباء، ونيوم، وشرما، وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن تكون أتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، تشمل محافظات بيشة، وتثليث، وطريب، والعرين، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 6 مساءً.