لأول مرة منذ 2016.. كوريا الجنوبية تصف جارتها الشمالية بـ”العدو”

وصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نظام وجيش كوريا الشمالية بـ"العدو"، في تقريرها الدفاعي الجديد لعام 2022، وهو أول وصف من نوعه منذ 6 سنوات، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، التي اعتبرت أن هذا الوصف يأتي "انعكاساً للتهديدات النووية والصاروخية المُتطورة لكوريا الشمالية".

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في التقرير الدوري "الكتاب الأبيض"، أن "كوريا الشمالية عرفتنا على أننا عدو لا شك فيه، في الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب الحاكم في ديسمبر عام 2022، وما زالت تُشكل تهديدًا عسكريًا، دون التخلي عن برنامجها النووي، فإن النظام الكوري الشمالي والجيش الكوري الشمالي هما عدونا".

بينما وصفت اليابان بأنها "جارة قريبة"، تماشيًا مع تحرك سيول لتحسين العلاقات الأمنية الثنائية.

ووفقا لـ"يونهاب"، أُشير إلى الجيش الكوري الشمالي لأول مرة على أنه "عدو" في "الكتاب الأبيض" عام 1995، بعد أن هدد مسؤول كوري شمالي بتحويل سول إلى بحر من النيران عام 1994. أما في نسخة عام 2004، فتم استبدال تعبير "العدو" بـ"تهديد عسكري مباشر"، وسط مزاج تصالحي بين الكوريتين.

وأُعيد استخدام لفظ "عدو" عام 2010 مجددًا، عندما نسفت كوريا الشمالية سفينة حربية كورية جنوبية، في مارس من العام نفسه، ما أسفر عن مقتل 46 بحارًا، وشنت هجومًا مدفعيًا على جزيرة حدودية في نوفمبر، ما أدى إلى مقتل جنديين ومدنيين، وبقي هذا التعبير مستخدماً حتى عام 2016.