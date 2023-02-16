بعد إطلاقه من ولي العهد.. مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه (فيديو)

قال صندوق الاستثمارات العامة: إن مشروع المربع الجديد يمثل أفقًا جديدًا لمدينة الرياض، وإنه أكبر داون تاون حديث في العالم، وُلد من رؤية وطن وبأسلوب جديد ومبتكر للعيش.

وأضاف: يقدم مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية.

وأكد أنه وجهة للضيوف والزوار من كل أنحاء العالم. ليستمتعوا بتجارب تسوق لا مثيل لها، إلى جانب أماكن للترفيه والعمل. تجربة استثنائية لم يسبق لها مثيل، هذا هو الوجه الجديد لمدينة الرياض.

كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، - حفظه الله -، قد أعلن اليوم، إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية. كما يضم المشروع متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.