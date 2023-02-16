مفاجأة سارة في صفوف #الاتحاد قبل مواجهة #الاتفاق

أكدت تقارير صحيفة أن مهند الشنقيطى وزكريا هوساوى، لاعبا فريق الاتحاد أصبحا جاهزين للبدء أمام الاتفاق ضمن الجولة 17 من الدورى السعودى، فيما يغيب الجناح عبد الرحمن العبود بقرار احترازى من الجهاز الفنى.

يحل فريق الاتحاد ضيفا على منافسه الاتفاق السعودى مساء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 17 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت صحيفة "الرياضية" السعودية "أجلس المدرب البرتغالي نونو سانتو الظهيرين الشابين على مقاعد الاحتياط أمام العدالة، ضمن الجولة 16، تجنبًا للمغامرة بهما بعد تعرضهما إلى إصابتين، لكن الشنقيطي دخل بديلًا في الشوط الثاني من المباراة ذاتها".

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات الأخيرة أظهرت جاهزية اللاعبَين التامة للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

ولفتت الصحيفة إلى إمكانية عودة أحمد شراحيلي، قلب الدفاع، إلى التشكيلة بعدما غاب عن مباراة العدالة بسبب وعكة صحية، لكنه شارك بفاعلية في التدريبات الأخيرة.