جمهور #باريس_سان_جيرمان يفتح النار على #ميسي

حرص جمهور باريس سان جيرمان، على الإشادة بنيمار دا سيلفا، نجم الفريق، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ، بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن في المقابل انتقد الجمهور الباريسي بشدة "سلبية ليونيل ميسي" في الضغط على لاعبي البافاري.

ورصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أبرز تعليقات جمهور سان جيرمان على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة.

وكتب أحد المشجعين: "ميسي لا يوجد في أي مكان. الكثير من الاحترام لنيمار الذي يظهر اهتمامه بالفعل.. لا يمكن حتى إلقاء اللوم عليه".

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر نيمار، وهو يضغط على دفاع بايرن ميونخ وحارس المرمى يان سومير.

وعلق آخر قائلاً: "ميسي لم يعد يهتم بعد الآن، إنه يعتقد أنهم سيحملونه أيضًا في باريس، لكن للأسف لا يوجد مبابي".

وقال ثالث: "هذا ما أقصده بشأن أداء ميسي عند الضغط"، في إشارة إلى عدم ظهور البرغوث في فيديو نيمار مع دفاع بايرن.

وكتب مشجع آخر: "هذا بمفرده جعل نيمار رجل المباراة"، في إشارة إلى ضغطه على دفاع بايرن.