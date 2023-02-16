الذهب يستقر مع انخفاض #الدولار وعوائد سندات الخزانة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب انخفاض طفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب دلائل على متانة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1838.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير كانون الثاني أمس الأربعاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1848.50 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، كما انخفض الدولار 0.3 بالمئة أمام العملات المنافسة بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع تقريبا أمس الأربعاء مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب 4.6 بالمئة هذا الشهر وتتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري لها منذ يونيو حزيران 2021 إذا استمرت الخسائر.

وعززت أرقام مبيعات التجزئة القوية التي صدرت أمس الأربعاء، جنبا إلى جنب مع بيانات صدرت يوم الثلاثاء وأظهرت استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

وأشار عدد من صانعي السياسات في الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إلى أن هناك حاجة لمزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وتثني أسعار الفائدة المرتفعة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا، على الرغم من أنه يعتبر تحوطا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.68 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 915.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1461.23دولار.