ضبط 120 مخالفاً من مرتادي الواجهات البحرية في #جدة بسبب إلقاء النفايات

ضبطت أمانة محافظة جدة 120 مخالفًا من مرتادي المرافق والواجهات البحرية، لمخالفتهم اشتراطات النظافة العامة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

وشددت الأمانة من خلال جهود الإدارة العامة للمرافق والواجهات البحرية، أعمال الرقابة الميدانية على واجهة "روشن"، وحديقة الأمير ماجد، والكورنيش الأوسط، وعدد من المواقع، ضمن سعيها لرفع مستوى امتثال الأفراد للمحافظة على المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري، فضلًا عن تعزيز الوعي البيئي في المجتمع .

وتفرض لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية غرامة مالية مقدارها 200 ريال، عند رمي الأفراد النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.