18 عارضاً.. هيئة فنون الطهي تطلق مشروع #المأكولات_الشعبية في جدة البلد

افتتحت هيئة فنون الطهي مشروع المأكولات الشعبية، أمس، الذي يشتمل على 18 عارضاً لمختلف المأكولات المتنوعة، الأصيلة منها والعصرية، إلى جانب المشروبات والحلويات، وذلك في حديقة الأربعين بجدة البلد، بهدف توفير مساحات للتذوق واكتشاف النكهات والترفيه، وتوفير الفرص لأصحاب المشروعات الغذائية عبر منطقة مخصصة بأجنحة ثابتة ومجهزة بأحدث المعدات، ومصممة بهويةٍ عصرية مبتكرة تتناسب مع طبيعة المكان.

وتسعى هيئة فنون الطهي من خلال إطلاق مشروع المأكولات الشعبية إلى تعزيز الهوية الغذائية للمملكة، وجذب القطاع المعني بالغذاء والضيافة للمشاركة، وتحفيز الأفراد والأسر المنتجة للتوجه إلى صناعة المأكولات الشعبية، وتنظيم العمل بهذه الصناعة بما يتلاءم مع الأنظمة الرقابية والاشتراطات المعمول بها داخل المملكة، والاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الأخرى للخروج بأفضل نموذج عمل لهذا المشروع.

ويحقق المشروع تنوعاً في التجارب بوجود خبرات قديمة وتجارب جديدة في عالم المأكولات عبر 18 كشكاً.

ويعد مشروع المأكولات الشعبية تجربة مستدامة تحفز مقدمي المأكولات الشعبية وتطور بيئة الاستثمار في الأطعمة، وتنقل الأكشاك وعربات التجول إلى مستوى أكثر احترافية وضمن معايير تقديم تحقق التنافسية، إضافة إلى توظيف المأكولات في خلق التواصل وإثراء الذاكرة بالتفاصيل عن المكان والموروث، محققة الوصول إلى المحطة الثانية للمشروع في جدة البلد بعد أن كانت محطته الأولى في حديقة الملك فهد الوطنية بالرياض.

وتعمل هيئة فنون الطهي عبر هذا المشروع على جذب مستثمرين في المأكولات الشعبية والمساهمة في تطوير أعمالهم، وذلك من خلال منح العاملين على المشروع رخصة المأكولات الشعبية، من أجل تعزيز تواجدهم في المناطق التراثية والسياحية بالمدن الرئيسة، وفي سبيل صناعة أفضل تجربة للسياح والزوار بالمملكة، إلى جانب رفع مستوى وعي المجتمع حول المأكولات الشعبية والاستثمار والتواصل عبر النكهة والمذاق.