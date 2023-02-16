الأخبار المحلية

المريض في #غازي_عنتاب والطبيب في #الرياض.. بدء العمل في العيادات الافتراضية السعودية بـ#تركيا (فيديو) #عاجل

16 فبراير 2023 · < 1 minute

بدأ العمل في العيادات الافتراضية التي دشنتها المملكة في مدينة غازي عنتاب السعودية، ضمن جهود وزارة الصحة، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، والهلال الأحمر السعودي.

بنك الرياض 300×300

ورصدت قناة "الإخبارية" أول فحص لمصاب في غازي عنتاب عبر العيادات الافتراضية، والذي تضمن فحص مجموعة من متطوعي وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي لطفلة تركية، وإرسالهم قياسات العلامات الحيوية الخاصة بها إلى طبيب استشاري في الرياض من أجل تقييم الحالة بشكل شامل.

وبعد هذا الإجراء، يبدأ الطبيب في تقديم مجموعة من النصائح للحالة المرضية، وتحديد الإجراءات التالية الواجبة للتعافي.

 

 

 