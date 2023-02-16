ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في #الرياض و #المدينة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 20 مُخالفًا لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم ضبط 15 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 10 مقيمين من الجنسية الهندية، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الحنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية النيبالية، ومواطن، مشيراً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا المتحدث الرسمي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على رقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.