“سُم في تمر هندي”.. حكم بإعدام مصرية قتلت زوجها في #رمضان

صدقت محكمة مصرية على الحكم بإعدام ربة منزل، بتهمة قتل زوجها، وذلك بأن وضعت له "سم فئران" في مشروب "تمر هندي" خلال شهر رمضان الماضي.

وأصدرت محكمة جنايات بنها "الدائرة التاسعة" الحكم سالف الذكر، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالتصديق على الإعدام.

وتضمن أمر احالة المتهمة -البالغة من العمر 29 سنة- إلى محكمة الجنايات، أنها عقدت العزم على قتل زوجها، وأعدت مادة سامة "سم فئران" ووضعتها في كوب عصير "تمر هندي"، ثم قدمته له ليتناوله، ما تسبب في موته.

واستمعت المحكمة لشهادة شقيق المجني عليه، والذي قال إنه أثناء تغسيل جثمان شقيقه، شاهد به "زرقان"، وخروج دماء وبعض الرغاوي من فمه، فاشتبه في وفاته جنائيا، واتهم زوجة شقيقه بأنها دست السم له بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية عن وجود خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته المتهمة، كون المجني عليه رفض الإنفاق على أشقاءها، ما دفعها إلى قتله.

وبحسب ما توصلت إليه هذه التحريات، تناول الزوجان الإفطار رفقة أولادهما في شهر رمضان الماضي، ثم طلبت المتهمة من صغارها الخروج من المنزل واللعب أمامه، ثم دست سم فئران في كوب عصير وقدمته للمجني عليه، وبالفعل تناول الزوج العصير فلقي حتفه في الحال.

وعقب قتل المتهمة للمجني عليه، أبلغت أسرته بوفاته، وأخبرتهم لدى حضورهم بأن الوفاة طبيعية.

والقي القبض على المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحبسها وتقديمها للمحاكمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها سالف الذكر بالإعدام.