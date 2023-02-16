خبراء: براءة #تاليسكا من شكوى #الهلال

أجمع عدد من القانونيين على تبرئة البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر، من تهمة الإساءة للهلال، بعد أن فرضت الأزمة نفسها على الأحداث، عقب تقديم الزعيم لشكوى ضد اللاعب.

وقال تاليسكا في وقت سابق "إن هناك أحد الأندية لا يفوز بالدوري السعودي إلا بمساندة الحكام".

وأكد قانونيون على أن التهمة سقطت بالتقادم، خاصة بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على حديث تاليسكا، موضحين أن مثل هذه التهم تزول بمرور 90 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة وليس من وقت نشرها.

وكتب المستشار القانوني محمد الدويش اليوم الخميس عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "اللائحة قول: مدة التقادم تبدأ من تاريخ ارتكابها أي حدوثها".

وتابع: "هم يقرأونها من تاريخ نشرها كالفترة المحمية في قضية كنو واللائحة تقول: تبدأ من سريان العقد وهناك من قرأها من توقيع العقد.. هؤلاء كيف يقرأون؟ لا اجتهاد مع النص ولا تأويل له".

أما أحمد الأمير المهتم باللوائح فكتب: "العب يا تاليسكا قرير العين بقوة النظام".. ثم أرفق نص اللائحة مع تغريدته.

وكان المحامي سعود الرمان قد اعتبر في وقت سابق عبر مداخلة تلفزيونية أن تصريح تاليسكا خارج اختصاص لجنة الانضباط، منوها إلى أن هذه المخالفة تخص الإساءة الإعلامية، ووفقا للائحة فإنها تسقط بالتقادم، بمرور 90 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة