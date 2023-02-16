تباين أداء #بورصات_الخليج عند الإغلاق بفعل تذبذب #أسعار_النفط

سجلت البورصات الرئيسية بمنطقة الخليج، أداء متباينا عند الإغلاق، اليوم الخميس وسط تذبذب أسعار النفط، فيما قفز المؤشر القطري أكثر من واحد بالمئة مدعوما بانتعاش أسعار الغاز.

وتأرجحت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، مع بحث الأسواق لزيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية والآمال في تعافي الطلب الصيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث التعاملات 20 سنتا أو 0.23 بالمئة إلى 85.59 دولارا للبرميل.

وصعد المؤشر القطري 1.8 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 2.9 بالمئة وقفزة لسهم مصرف الريان بلغت 5.5 بالمئة مع ارتفاع جميع الأسهم الأخرى المُدرجة على المؤشر تقريبا.

وفي أبوظبي هبط المؤشر 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات 1.8 بالمئة وسهم مطاعم أمريكانا العالمية 5.5 بالمئة.

وصعد سهم أبوظبي الوطنية للطاقة 3.2 بالمئة بعد أن قالت جيرا اليابانية أمس الأربعاء إنها وقعت مذكرة تفاهم معها لاستكشاف فرص تطوير مشاريع إزالة الكربون مثل مشاريع الهيدروجين والأمونيا.

وخارج منطقة الخليج هبط المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.2 بالمئة لينهي مكاسب استمرت لجلستين متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.5 بالمئة.