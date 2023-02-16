أعلنت الهيئة العامة المنافسة، اليوم، تغريم شركة 10 ملايين ريال بعد ارتكابها مخالفة التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات وتوريدها لمشروع حكومي.

وتضمن قرار اللجنة إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال، على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها. وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار، بالقضية رقم (639) لعام 1444 هـ.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.