“التواصل الاستراتيجي” في وزارة الدفاع تشارك في برنامج التعايش الإعلامي لوزارات الدفاع الخليجية في قطر

شاركت الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية -ضمن إطار التعاون العسكري الإعلامي الخليجي المشترك-, في برنامج "أسبوع التعايش الإعلامي الخليجي العسكري المشترك" بدول مجلس التعاون، الذي استضافته القوات المسلحة في دولة قطر الشقيقة في الفترة 12 - 16 فبراير الجاري.

وشارك في البرنامج الإدارات المختصة بالتواصل والتوجيه المعنوي في وزارات الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقسم الإعلام العسكري بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وقسم التوجيه المعنوي بالقيادة العسكرية الموحدة.

ورأس وفد وزارة الدفاع مدير الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان.

واشتمل البرنامج على محاضرات وندوات وزيارات إعلامية متخصصة، وورشة عمل لتبادل التجارب والخبرات، وعرض مرئي عن مديرية التوجيه المعنوي في القوات المسلحة القطرية. كما اشتمل البرنامج على زيارة لمركز تدريب الحرب المشترك، حيث عُرضت الأعمال الإعلامية وخلية إدارة الأزمات، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الخدمة الوطنية (معسكر مقدام)، وحضور إيجاز عن الأنشطة الأكاديمية، وورشة عمل بعنوان "الإعلام العسكري والحروب الحديثة بين الوظيفة الإخبارية ومطلب التوجيه", وشمل البرنامج كذلك، زيارة لتلفزيون دولة قطر ووكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد مدير الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان أن برنامج "التعايش الإعلامي الخليجي العسكري المشترك"، يهدف إلى التنسيق وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس، من أجل المساهمة في تطوير القدرات الإعلامية العسكرية ضمن منظومة مجلس التعاون.

يذكر أن الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية قد استضافت برنامج "التعايش الإعلامي الخليجي العسكري" في شهر أكتوبر الماضي في مدينة الرياض.