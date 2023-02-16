تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بارتفاع للأمواج على هذه السواحل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً اليوم، بارتفاع للأمواج، على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

وأشار التنبيه إلى أن الحالة تشمل محافظات جدة ورابغ وبحرة تشمل مركز الشعيبة والأجزاء الساحلية المجاورة لها, حيث تبدأ الحالة - بمشيئة الله – من الساعة 12 صباحاً من يوم غد الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 09 مساءً.