طفل سوري يتيم يأسر القلوب.. وتركي آل الشيخ يتفاعل: “يا ولدي أبشر”

لم يكن يتوقع الطفل السوري اليتيم "ربيع"، أن أمنيته بلقاء لاعب ناديه المفضل النصر السعودي كريستيانو رونالدو ستتحقق، بسبب فيديو له انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شاهده رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ، فطلب المساعدة في الوصول إليه.

البداية كانت بعدما نشر الإعلامي الإماراتي منذر المزكي الشامسي، عبر حسابه في "تويتر"، فيديو مؤثراً له مع طفل يدعى ربيع شاهين في إحدى المناطق السورية يخبره فيه عن حبه لكره القدم، وأنه يتمنى لو أخذ والديه معه إلى الملعب لمشاهدة ناديه ولاعبه المفضل، لكن أباه ميت.

وتفاعل الآلاف مع فيديو الطفل الذي كان يتحدث بعفوية شديدة، فأخبر محاوره، أنه يسكن منطقة مسبح الشعب.

جاءت الاستجابة من رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الذي وعد بتحقيق أمنيته بالذهاب إلى السعودية ومشاهدة رونالدو.

غرد آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" طالباً المساعدة من المتابعين قائلاً: "يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك... يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".