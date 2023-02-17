طقس الجمعة.. “#الأرصاد”: انخفاض في #درجات_الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على معظم مناطق المملكة.

الصقيع

ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،الجوف،تبوك وحائل.

سماء غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وتكون جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.