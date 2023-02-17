ليس من ضمنها نوع السكن.. “#حساب_المواطن” يحسم الجدل بشأن معايير استحقاق الدعم #عاجل

جدد برنامج حساب المواطن، التأكيد بأن حالة أو نوع السكن لا يؤثر على الدعم المقدم للمستفيد.

وأوضح في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن هناك معايير أخرى تؤخذ في الاعتبار، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الاسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، من خلال الرابط التالي (أضغط هنا).

دفعة فبراير

كان برنامج حساب المواطن، قد أودع في التاسع من فبراير الجاري مبلغ (3.7) مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين (11.2) مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن (76%) من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر فبراير، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1844) ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من (2.1) مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته (80%)، وبلغ عدد التابعين (8.5) ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من (533) ألف مستفيد، مشكلين (20%) من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.