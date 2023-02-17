بعد خطف الأضواء منه خلال الفترة الماضية.. هل يُخطط زعيم #كوريا_الشمالية لقتل شقيقته؟

زعم الخبراء أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون” قد تكون في خطر شديد بالنظر إلى ميله لقتل خصومه السياسيين.

ورجح الخبراء أن يقوم زعيم كوريا الشمالية بالتخطيط، لقتل شقيقته وذلك لإفساح الطريق أمام ابنته التي ظهرت معه مؤخرًا في عدد من المناسبات –وفقاً لـ"سكاي نيوز"-.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الظهور العلني لابنة كيم ، “كيم جو آي” مما يوحي للعديد من المعلقين الكوريين الشماليين بأنها المفضلة لخلافته.

وقال بروس بينيت ، المحلل الكوري الشمالي منذ فترة طويلة في مؤسسة راند للنشر ، إن المركز المتكرر للتغطية الإعلامية لكيم يو جونج بعد الظهور العلني قد يكون السبب وراء سقوط شقيقته.

وأضاف : “أظن أن كيم كان مستاءً حقًا من جميع وسائل الإعلام الخارجية بشأن كون أخته هي خليفته المحتملة”.