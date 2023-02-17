مؤشر_أبوظبي ينتعش و #بورصة_دبي تتراجع

أنهت بورصة أبوظبي جلسة اليوم الجمعة على ارتفاع بعد أن أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) عن طرح عام أولي لنشاط الغاز، بينما أغلق مؤشر دبي على خسارة.

بالرغم من انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين بالمئة، تقدم مؤشر أبوظبي الرئيسي، إذ تدعم الإقبال على المخاطرة بدعم الإعلان عن الطرح العام الأولي لأدنوك للغاز.

وكان من بين الأسهم الرابحة سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المملوكة للدولة الذي قفز 4.6 بالمئة بعد أن حصلت الشركة على خمسة بالمئة من نشاط أدنوك في الغاز قبل طرحها العام الأولي.

من المقرر أن تبيع أدنوك أربعة بالمئة من وحدتها للغاز في طرح عام أولي، إذ تشير الخطط إلى إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 مارس.

تراجعت أسعار النفط اليوم بسبب مخاوف من رفع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة لتهدئة التضخم، وانخفض خام برنت 2.28 دولار بما يعادل 2.68 بالمئة إلى 82.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 1124 بتوقيت جرينتش.

تراجع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) المملوكة للدولة 1.6 بالمئة وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 بالمئة.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي الأسواق في إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن بورصة دبي متقلبة وقد تظل عرضة لتصحيحات أسعار محتملة بينما تتراجع المعنويات.