مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.736 حقيبة مدرسية على أبناء اللاجئين السوريين بالأردن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.736 حقيبة مدرسية على الطلاب من أبناء اللاجئين السوريين في محافظتي الكرك ومعان جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 1.736 طالبًا وطالبة.

وجرى توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التي يحتاجها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة المتوسطة.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار الدعم المتواصل الذي يُقدّمه مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين في مختلف المجالات، ومنها المجال التعليمي الذي يراعى فيه أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبناء اللاجئين.