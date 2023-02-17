فيصل بن فرحان ونائبة في البرلمان الأوروبي يبحثان سبل تعزيز الحوار بين المملكة والاتحاد

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، النائبة في البرلمان الأوروبي الدكتورة هانا نيومان، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المميزة التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الحوار بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.