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أنباء عن هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في #خليج_عمان بطائرة “انتحارية”
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أخبار دوليّة
أنباء عن هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في #خليج_عمان بطائرة “انتحارية”
متابعات - الوئام
17 فبراير 2023
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم على سفينة إسرائيلية في خليج عمان بطائرة "انتحارية".
صحيفة الوئام الالكترونية
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