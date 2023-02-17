أخبار دوليّة

أنباء عن هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية في #خليج_عمان بطائرة “انتحارية”

متابعات - الوئام
17 فبراير 2023 · < 1 minute

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم على سفينة إسرائيلية في خليج عمان بطائرة "انتحارية".