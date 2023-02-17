الجبير يلتقي نائب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، نائب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن السفير بوريس روج، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية اندرياس ميكاييلز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.

حضر اللقاء، وزيرة الدولة المبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية جنيفر مورغان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.