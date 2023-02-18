‏”صفر”.. #عرعر تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة عرعر سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند صفر درجة مئوية ، فيما سجلت مدينة طريف 1 درجة مئوية ، وسجلت القريات وحائل 2 درجة مئوية ، فيما سجلت حفر الباطن والصمان 3 درجات مئوية .

وأوضح المركز أن مدينة تبوك سجلت 4 درجات مئوية ، فيما سجلت المجمعة والدهناء والتنهات 5 درجات مئوية ، وسجلت بريدة 6 درجات مئوية.

طقس بارد وصقيع

وتوقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس بارد وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

رياح وأتربة وغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: