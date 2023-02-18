أسعار_الذهب تتجه لثالث أسبوع من التراجع.. و #الدولار السبب

يتجه الذهب، لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي متأثرا بارتفاع الدولار وعائدات السندات بعد تصريحات جديدة تميل لتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إنه كان ينبغي على المجلس أن يرفع معدلات الفائدة بقدر أكبر مما فعل في وقت سابق من الشهر الجاري.

أسعار الذهب

وبحلول الساعة 16:58 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1839.09 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر شهر ديسمبر.

وانخفض المعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

العقود الآجلة للذهب

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1838.40 دولار.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي استراتيجيات الأسواق لدى "بلو لاين فيوتشرز" في شيكاجو، إن السوق متأثرة بارتفاع الدولار إلى جانب تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأميركي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

مؤشر الدولار

وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع ليجعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى، وكذلك ارتفعت عائدات السندات.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 21.69 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1504.15 دولار واستقر البلاتين عند 919.65 دولار بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ نوفمبر.